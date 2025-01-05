TUS ne kadar sürüyor, kaç saat? TUS kaç dakika?

Tıpta Uzmanlık Sınavı, uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin girdiği kapsamlı bir sınavdır ve toplamda iki oturumdan oluşur. Her bir oturumda, adaylara 135 dakika süreyle 100 Temel Tıp Bilimleri ve 100 Klinik Tıp Bilimleri sorularını yanıtlamaları için fırsat tanır. İki oturumun süresi bir araya geldiğinde toplam 270 dakika eder.

TUS ne kadar sürüyor?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin girdiği önemli bir sınavdır ve iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilir. Sınavın ilk oturumu Temel Tıp Bilimleri Testi ikinci oturumu ise Klinik Tıp Bilimleri Testi şeklindedir. Her oturum 135 dakika sürer.

Toplamda 200 sorudan oluşan TUS, yoğun bir dikkat ve bilgi birikimi gerektirir. Sınavın süresi, hem Temel Tıp Bilimleri hem de Klinik Tıp Bilimleri alanlarında derinlemesine bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu nedenle adayların, hem zaman yönetimi konusunda başarılı olmaları hem de konsantrasyonlarını uzun süre sürdürebilmeleri oldukça önemlidir.

TUS kaç saat?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) toplamda 4,5 saat sürer. Sınav iki oturumdan oluşur. Her oturum 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürer. İlk oturum Temel Tıp Bilimleri (100 soru), ikinci oturum ise Klinik Tıp Bilimleri (100 soru) sorularını içerir. Her oturum arasında bir mola verilir ancak bu süre sınavın toplam süresine dahil edilmez.

TUS kaç dakika?

Tıpta Uzmanlık Sınavı, toplamda 270 dakika sürer. Sınav, iki oturumdan oluşur ve her bir oturum 135 dakika yani 2 saat 15 dakika olarak belirlenmiştir. İlk oturum Temel Tıp Bilimleri, ikinci oturum ise Klinik Tıp Bilimleri sorularını içerir.