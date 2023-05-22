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TUS tercihleri ne zaman yapılacak? TUS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de

22.05.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS tercih kılavuzu için araştırmalar hız kazandı. TUS her yıl düzenlenen merkezi sınavlar arasında yer alıyor. Son sınav 15 Nisan 2023 tarihinde uygulandı. TU sonuçları ise 12 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, TUS tercihleri ne zaman yapılacak? TUS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

TUS tercihleri ne zaman yapılacak? TUS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de

TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu haline geldi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı nisan ayında düzenlendi, sonuçlar ise mayıs ayında erişime açıldı. TUS’a giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından heyecanla tercih sürecini beklemeye başladılar.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. TUS sonuçları 12 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.
Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği şartı aranır.
Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

tus-tercih-kılavuzu

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz. Bu nedenle adaylar, internetle ÖSYM’ye göndermeden önce yapmış oldukları tüm tercihlerin, durumlarına uygun olduğundan emin olmalıdır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Yapılan tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçeler Merkezimizde
kesinlikle işleme alınmayacaktır.

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TUS tus tercih

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