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TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in vefatı

14.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in vefatı üzerine yayımladıkları başsağlığı mesajıyla üzüntülerini bildirdi.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Savunma sanayimizin acı kaybı. TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve TUSAŞ ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kotil de aynı sosyal medya platformundaki hesabından, "Yakın çalışma arkadaşım, çok kıymetli kardeşim TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanımız Serdar Demir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sanayimize ve şirketimize verdiği emekler ile daima hatırlanacaktır. Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum." paylaşımında bulundu.

İstanbul'da katıldığı fuar sonrası Ankara'ya dönen Demir, Kızılcahamam'daki trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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