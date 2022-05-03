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  4. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Milli Muharip Uçak için motor üretimine talip oldu

03.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk Akşit: - "Milli Muharip Uçak için 35 bin pound güçte bir motor yapabileceğimize eminiz. Kendimize güveniyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Milli Muharip Uçak (MMU) için 35 bin pound gücünde motor yapabileceklerini belirtti.

Akşit, AA muhabirine, MMU'yu 5. nesil uçak haline getirmek için gerekli işin ağırlığını, mühendislik kısmını, TEI'de yapacakları bir kurguyla başarabileceklerini söyledi.

ABD'nin, dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olan Raptor uçaklarına sahip olduğunu dile getiren Akşit, "ABD bu uçakları kimseye satmıyor. Biz Raptorların motorunun itiş gücünü verebilecek seviyeye geldik. Milli Muharip Uçak için 35 bin pound güçte bir motor yapabileceğimize eminiz. Kendimize güveniyoruz." dedi.

- "Son 7-8 yıldaki ataklarla bunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz"

Mahmut Akşit, MMU motorunu, helikopter motorunda kullanmak üzere geliştirdikleri ve yararlandıkları teknolojileri bir üst seviyeye çıkararak üretebileceklerini aktardı.

F-16 savaş uçaklarında kullanılan F-110 motorlarının 29 bin pound güce sahip olduğunu anlatan Akşit, şöyle konuştu:

"MMU için yapılması planlanan motorun üreteceği 35 bin pound güç, 30 bin ila 40 bin beygir arasında bir güç demektir. Tek bir motorla böyle bir güç elde edilecek ki Milli Muharip Uçağı'mızda bu gücü üreten iki motor olacak. İki tane 30 bin ila 40 bin beygir arasında güç üreten motor müthiş bir ivmeyle sizi ittiriyor. Savaş uçağının atak olması lazım. Böyle bir güce ihtiyaç var. Son 7-8 yılda yaptığımız ataklarla biz bunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz."

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