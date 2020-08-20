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Tuşba Belediyesi tavanı çökmek üzere olan evde inceleme yaptı

VAN HABERLERİ  | 20.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, ilçeye bağlı Akköprü Mahallesinde 2’si engelli 10 nüfuslu Batur ailesinin ikamet ettiği evde inceleme başlattı.Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Kayalık Sokak’ta ikamet eden Batur ailesinin yaşadığı evin tavanında bulunan ahşap kirişleme görevi gören kavak ağaçların bilgisi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Tuşba Belediyesi tavanı çökmek üzere olan evde inceleme yaptı

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, ilçeye bağlı Akköprü Mahallesinde 2’si engelli 10 nüfuslu Batur ailesinin ikamet ettiği evde inceleme başlattı.
Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Kayalık Sokak’ta ikamet eden Batur ailesinin yaşadığı evin tavanında bulunan ahşap kirişleme görevi gören kavak ağaçların bilgisi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatıyla bölgeye giden ekipler, evin bulunduğu alanda tespitte bulundu. Gerekli incelemeleri yapan ekipler, Batur ailesinin ikamet ettiği evin arazisinin hazine arazisi olduğunu ve bunun da belediye ile bir ilgisinin olmadığını tespit etti.

Tuşba Belediyesi tavanı çökmek üzere olan evde inceleme yaptı

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