Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe oldu

Tut ilçesinin CHP’li Belediye Başkan Mehmet Kılıç’ın aday olmadığı seçimlerde AK Parti’den Ercan Öncebe, CHP’den Muttalip Gültekin ve diğer parti adayları yarıştı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ercan Öncebe bin 131 oy alarak Tut Belediye Başkanı seçildi. CHP’nin adayı Muttalip Gültekin ise bin 67 oy aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçilen Ercan Öncebe, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek, “İlçemiz için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Seçim bitti şimdi ilçemize hizmet etme vakti geldi. Herkesin başkanı olacağım, depremin ve selin büyük hasara neden olduğu ilçemize hizmet etmek için gayret göstereceğim” dedi.







