TUTTURDUNUZ BİR LEAO!

Bugün açıklanan verilere göre, KAP’a bildirilen 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ait yıllık faaliyet raporunda Galatasaray, 608.6 milyon TL kâr ile Dört Büyükler arasında bilançosuna artı yazdıran tek ekip oldu. Ancak ne hikmetse kulüpte para yok!

Kime niyetlenilse eli boş dönüyor yönetim. İsim isim gidelim:

Haftalardır tutturmuşlar bir Leao diye… Oyuncu Milan’dan ayrılmaya sıcak; tamam. Milan da yollamaya hazır; o da tamam. Ama ne hikmetse oyuncunun adı sadece Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. Başka hiçbir talip yok. İtalyan ekibinin talebi ise son derece net: Ya 50 milyon avro peşin para ya da zorunlu satın alma şartıyla ciddi bir ön ödeme. Galatasaray yönetiminin ise adeta bir mucizeye inanırcasına direttiği formül: Zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralama... Sanki elin İtalyanı elindeki yıldızı sırf hayrına verecek! İnanılmaz ama gerçek; Başkan Dursun Özbek bu transferi kiralama formülüyle çözebileceğine ciddi ciddi inanıyor. Gerçekten şaşılacak bir durum.

Bir diğer isim Batrakov. Rus oyuncu için her gün farklı bir hikâye dinliyoruz. İlk olarak 25 milyon avro teklif edildiği, ancak kulübünün 35 milyon istediği yazıldı. Ardından yine malum kiralama ve satın alma opsiyonu formülü devreye girdi; tabii ki yine ret yanıtı alındı. Üstelik oyuncunun ne vereceği de meçhul. Sadece Rusya Ligi'nde performans göstermiş, yerel düzeyde kalmış genç bir yetenekten bahsediyoruz. Yani Avrupa’da henüz kimsenin radarında değil; bir tek Galatasaray keşfetmiş gibi davranılıyor. İnanmak istiyorum ki umarım gerçekten dedikleri kadar vardır.

Gelelim Porto’dan Rodrigo Mora ismine… Porto’nun genç yeteneği, saf bir 10 numara. Takımın böyle bir profile ihtiyacı var mı? Evet, var. Son sezonunda Farioli’nin 4-3-3 sisteminde sıkıntı yaşayan isimlerden biri oldu. Zaman zaman sol kanatta görev yapsa da asıl yeri orası olmadığı için performansı bir miktar düştü. Denenebilir bir isim, peki ama Porto buna ne kadar izin verir? Portekiz ekibinin şartı açık: Belirli bir maç sayısı oynatma garantisiyle kiralama. Üstelik 10 milyon avro kiralama bedeliyle! Ortada ne satın alma opsiyonu var ne de başka bir avantaj. Galatasaray’ın misyonu, Porto gibi kulüplerin genç yeteneklerini parlatıp onlara hazır oyuncu yetiştirmek midir? Asla değil, olmamalı da.

Lig başlıyor, hemen ardından Avrupa mesaisi gelecek. Kadroda hâlâ forvet yedeği, kanat, 10 numara ve savunma eksikliği bariz bir şekilde dururken yönetimden ses yok. Taraftar endişeli, gergin ve ümitsiz... Hem yönetimden hem de önümüzdeki takımdan yana beklentiler giderek tükeniyor.