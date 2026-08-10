Omzundaki yıldızlar sadece terfiyi değil, bir dönemi anlatıyor

Türkiye, Yüksek Askeri Şûra'nın ardından yapılan komutan atamalarını ve terfi kararlarını konuşurken, alınan kararlar arasında tarihe geçen bir gelişme dikkat çekti. Türk Hava Kuvvetleri'nde ilk kez bir kadın subay general rütbesine yükseldi.

Tuğgeneral Özlem İyidilli Karapınar'ın omzuna takılan yıldızlar, sadece başarılı bir askeri kariyerin değil, Çanakkale'den Kore'ye uzanan bir aile mirasının, yıllar süren emeğin ve kadınların Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yükselişinin de sembolü oldu.

BEYAZ ÖNLÜĞÜ BIRAKTI, GÖKYÜZÜNÜ SEÇTİ

Aslında bu başarı hikayesi yıllar önce verilen bir tercih kararıyla başladı. Liseyi tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Karapınar, aynı dönemde Hava Harp Okulu'ndan gelen davet mektubuyla hayatının yönünü değiştirdi. Tıp yerine havacılığı seçen genç bir öğrencinin aldığı bu karar, yıllar sonra onu Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanına taşıdı.

KAHRAMANLIK MİRASI TAŞIYAN BİR AİLE

Ancak Karapınar'ın hikayesi sadece bireysel başarıdan ibaret değil. Onun yükselişinin arkasında, vatan hizmetiyle yoğrulmuş bir aile geçmişi de bulunuyor. Ailesinin ikinci kuşak dedesi Molla Halil, Çanakkale Savaşı'nda 12 kurşunla yaralanmasına rağmen hayatta kalmayı başaran bir gazi olarak tarihe geçti.

Ailenin bir başka önemli ismi ise Kore Savaşı gazisi büyük amca Ethem İyidilli. Bir anlamda Karapınar'ın omuzlarına takılan yıldızlar, yalnızca kendi emeğinin değil, nesiller boyunca taşınan bir vatan hizmeti geleneğinin de sembolü niteliğinde.

Bu nedenle YAŞ kararlarında yer alan bu terfi, sıradan bir personel düzenlemesi olarak görülemez. Kadınların dünyanın en disiplinli ve en zor kurumlarından biri olan askeri teşkilatlarda üst düzey komuta kademelerine ulaşabilmesi, hem kurumsal dönüşümün hem de fırsat eşitliğinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KADIN GENERAL VE AMİRAL SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Özlem Karapınar'ın tuğgeneralliğe yükselmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kadın general ve amiral sayısı da 5'e yükseldi. Son yıllarda kadın subayların üst rütbelere terfi etmesi, güvenlik kurumlarında kadın temsilinin artması açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.