Tutuklanan hakem Elif Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı! "Yaptığım paylaşımlar..."

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski hakem ve sosyal medya içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın savcılıkta verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Karaarslan, hem sosyal medya paylaşımlarına hem de hakkındaki suçlamalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SİSTEM RIZAYA DAYALI"

Karaarslan, Instagram’da kullandığı abonelik sisteminin platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu belirterek, burada paylaştığı içeriklerin tamamen kişisel yaşamına ait olduğunu ifade etti. Paylaşımlarının müstehcenlik amacı taşımadığını vurgulayan Karaarslan, sistemin kullanıcıların rızasına dayalı şekilde işlediğini dile getirdi.

İfadesinde, "Instagram çıplak içeriklere izin vermez. En fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değildir, sistem tamamen rızaya dayalıdır" sözleriyle kendini savundu.

TFF'Yİ AİHM'E ŞİKAYET ETMİŞ

Eski hakemlik kariyerine de değinen Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yaptığını ancak daha sonra görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Bu sürecin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunu belirten Karaarslan, açtığı davanın sonucunda yeniden hakemliğe dönebileceğine inandığını ifade etti.

UYUŞTURUCU İDDİALARINA RET

Karaarslan, hakkında ortaya atılan uyuşturucu kullanımı iddialarını ise kesin bir dille reddetti. Sporcu geçmişine dikkat çeken eski hakem, hayatının hiçbir döneminde madde kullanmadığını belirtti. İfadesinde, "Sporcu geçmişim nedeniyle hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Ev partilerine katılmadım, gece kulübü kültürüm yoktur" diyerek suçlamaları kabul etmedi.