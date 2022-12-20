Tutuklanmıştı... Gülşen aylar sonra sahneye çıktı! İddialı tarzından ödün vermedi

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik şakası nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan, tutaklanan ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan Gülşen'in son olarak yurt dışı yasağını 250 bin TL'lik güvence karşılığında kaldırılmıştı.

Gülşen bu süreçte tüm sahnelerini iptal ederek bir süre gözlerden uzak kalmıştı. Zon günler atlatan Gülşen geçtiğimiz gece bir marka için sahne aldı.

Hayranlarını sevindiren Gülşen sahnede yine iddialı tarzından ödün vermedi.

Gülşen sahnede bolca alkış alırken sosyal medyada da "Olman gerek yer sonunda", "Harikasın", "Kraliçenin dönüşü" yorumları yapıldı.



