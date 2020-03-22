YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tütüncü, ‘Evde Kal Antalya’ paylaşımıyla Twitter’da TT oldu

Tütüncü, ‘Evde Kal Antalya’ paylaşımıyla Twitter’da TT oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 22.03.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesaplarından ‘Evde Kal Antalya’ mesajı ile yaptığı paylaşımla Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girdi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, eşi Dr.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesaplarından ‘Evde Kal Antalya’ mesajı ile yaptığı paylaşımla Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girdi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, eşi Dr. Ayşe Tütüncü, kızları Zeynep Hatice ve kedilerinin de bulunduğu selfie’yi ‘Evde Kal Antalya’ mesajı ile paylaşımına binlerce kişi destek verdi. Kimileri evlerinden fotoğrafla, kimileri ise videolarla ‘Evde Kal Antalya’ dedi. Sosyal medya hesaplarından evde okunan kitaplar, evde yapılabilecek sporlar, evde oynanabilecek oyunlar, ailece içilen kahveler ve çaylar paylaşıldı. ‘Evde Kal Antalya’ fotoğraflarının yerini kısa sürede çok sayıda video paylaşımı aldı. Tütüncü’nün, korona virüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafı ile ‘Evde Kal Antalya’ mesajı ile yaptığı paylaşım Twitter’da TT oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti

Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Antalya Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:51
Öğle
13:09
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Azim Eczanesi
Muratpasa
Işılay Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Küçüksu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alanya’da dezenfektasyon işlemleri devam ediyor

Alanya’da dezenfektasyon işlemleri devam ediyor

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, öğrencilerle buluştu

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, öğrencilerle buluştu

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.