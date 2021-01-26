Tütüncü, Masa Dağı bölgesindeki yol yapım çalışmalarını inceledi

Kepez Belediyesi, şehrin doğu ve batı yönlerindeki iki önemli bulvarı arasında, Masa Dağı bölgesinden ulaşım imkanı sağlayacak olan yolun yapımında sona geldi.Fen İşleri Müdürlüğü, uzunluğu bin 800 metre, genişliği 25 metre olan yolu, Masa Dağı bölgesindeki Göçerler, Çankaya ve Fevzi Çakmak mahalleleri arasında inşa etti. Göçerler Mahallesi’ne yapılacak olan şehir hastanesini, ilçenin doğu yakasına bağlayacak karayolunun yapımında ise bölgenin zorlu coğrafi şartlarıyla mücadele edildi. Varsak bölgesini, Antalya-Burdur Karayolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı’na da bağlayacak olan yolun, doğu ve batı bölümlerinin inşası için iş makineleriyle büyük kayalar kırılırken, derin vadiler de kamyonlarla getirilen hafriyatla dolduruldu.

“10 bin kamyon hafriyat kullanıldı”

Fen İşleri’nin iş makineleri operatörleri, yolu Fevzi Çakmak Mahallesi’ne bağlayabilmek için de 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarı ve vadi engelini ortadan kaldırdı. Ekskavatörler ile kayalar kırılması, vadinin de 10 bin kamyona yakın hafriyat ile doldurulmasıyla yol, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Ulubatlı Hasan Caddesi’ne bağlandı.