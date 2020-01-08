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  4. Tütüncüler su deposuna kavuşuyor

Tütüncüler su deposuna kavuşuyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bozdoğan’ın Tütüncüler Mahallesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan yeni su deposuna kavuşuyor.Bozdoğan’ın Tütüncüler Mahallesi’nde eskimiş su deposunun yerine yeni bir depo inşa edilmeye başlandı.

Tütüncüler su deposuna kavuşuyor

Bozdoğan’ın Tütüncüler Mahallesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan yeni su deposuna kavuşuyor.
Bozdoğan’ın Tütüncüler Mahallesi’nde eskimiş su deposunun yerine yeni bir depo inşa edilmeye başlandı. Deponun yakın zamanda hizmete alınması planlanıyor. 278 bin TL’lik yatırım yapılacak olan mahallede ise yüzler gülüyor. Tütüncüler Muhtarı Güven Özsoy, "Yapılan çalışmalar için Özlem Başkan’a çok teşekkür ederiz. Su depomuz eskimişti ve her yerinden su kaçırdığı için su tutmuyordu. Mahallemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Yapılacak yeni depoyla bu sorunların önüne geçeceğiz. Mahalleli olarak çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Tütüncüler su deposuna kavuşuyor

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