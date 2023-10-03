Tuvaletteki arkadaşına kepçeyle musallat oldu, izleyenler gülme krizine girdi! İçeriden çıkan adam dayanamayıp ağzını bozdu

İnşaatta tuvalet ihtiyacını gidermeye çalışan adam, konteyner şeklindeki tuvalete girdi. Ancak bir süre sonra konteyner sürekli sallanmaya başladı. Kepçe operatörü arkadaşı bir tür hınzırlık peşindeydi.

GÖRÜNTÜYE ALANLAR GÜLME KRİZİNE GİRDİ

"Tuvalette bile rahat yok adama" notuyla TikTok'ta paylaşılan o anları görüntüye çekenler ise gülme krizine girdi. Tuvaletten bağrışları duyulan adam öfkelendi ancak arkadaşı ilginç şakalaşma anlayışından geri durmak bilmedi.

TUVALETTEN ÇIKIP AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Nihayet tuvaletteki adam konteynerin kapısını bir hışımla açtı ve arkadaşına küfretti.

Görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenip paylaşıldı.



