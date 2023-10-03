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    4. Tuvaletteki arkadaşına kepçeyle musallat oldu, izleyenler gülme krizine girdi! İçeriden çıkan adam dayanamayıp ağzını bozdu

    Tuvaletteki arkadaşına kepçeyle musallat oldu, izleyenler gülme krizine girdi! İçeriden çıkan adam dayanamayıp ağzını bozdu

    03.10.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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    Akıllarda 'arkadaşlık' kavramını sorgulatan bir video sosyal medya platformlarında viral oldu. Bir inşaattaki konteyner tuvaleti kullanan adam bir türlü rahat edemedi. Çünkü kepçe operatörü arkadaşı, kepçeyle adeta musallat oldu. Sonunda öfke patlaması yaşayan adam arkadaşına sert çıktı.

    İnşaatta tuvalet ihtiyacını gidermeye çalışan adam, konteyner şeklindeki tuvalete girdi. Ancak bir süre sonra konteyner sürekli sallanmaya başladı. Kepçe operatörü arkadaşı bir tür hınzırlık peşindeydi.

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    GÖRÜNTÜYE ALANLAR GÜLME KRİZİNE GİRDİ

    "Tuvalette bile rahat yok adama" notuyla TikTok'ta paylaşılan o anları görüntüye çekenler ise gülme krizine girdi. Tuvaletten bağrışları duyulan adam öfkelendi ancak arkadaşı ilginç şakalaşma anlayışından geri durmak bilmedi.

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    TUVALETTEN ÇIKIP AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

    Nihayet tuvaletteki adam konteynerin kapısını bir hışımla açtı ve arkadaşına küfretti.

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    Görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenip paylaşıldı.

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    tuvalet İnşaat kepçe kepçe operatörü

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