Tuvana Türkay amuda kalktı

Koronavirüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Bunlardan biri de Tuvana Türkay oldu.

Tuvana Türkay, Fethiye tatilinden anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Türkay önceki gün denize girmeden önce mavi bikinisiyle çekilmiş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, fit haliyle hayranlarından tam not aldı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuvana Türkay, bu sefer havuz başında amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.





