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Tuvana Türkay amuda kalktı

27.06.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı Kağıt Ev dizisi final yapınca önce Londra’ya sondasında ise tatil için Fethiye’ye geçen Tuvana Türkay, tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün mavi bikinisiyle poz veren güzel oyuncu şimdi de amuda kalktığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Tuvana Türkay amuda kalktı

Koronavirüs salgını nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Bunlardan biri de Tuvana Türkay oldu.

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Tuvana Türkay, Fethiye tatilinden anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Türkay önceki gün denize girmeden önce mavi bikinisiyle çekilmiş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, fit haliyle hayranlarından tam not aldı.

Ekran Alıntısı

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuvana Türkay, bu sefer havuz başında amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay Instagram
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