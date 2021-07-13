Tuvana Türkay’ın yeni projesi belli oldu

Yaklaşık dört yıl önce Star TV’de yayınlanan ve izleyicilerin büyük bir beğeniyle takip ettiği Çember dizisi yeniden çekiliyor. Dizinin başrollerini ise Tuvana Türkay ile Özgürcan Çevik paylaşacak.

Tuvana Türkay’ı son olarak Kağıt Ev dizisinde Azra karakteriyle izlemiştik. Kağıt Ev dizisi başarılı hikayesine rağmen reytinglerden iyi bir sonuç alamamıştı.

Özgürcan Çevik ise uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Türkan, Fatih Harbiye gibi dizilerde rol alan Özgürcan Çevik adını esas Şevket Yerimdar filmi ve dizisiyle duyurmuştu. Çevik en son 2018 yılında yayınlanan İkizler Memo-Can dizisiyle ekrana gelmişti.

ÇEMBER DİZİSİ HAKKINDA

Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Çember dizisi, Türkiye’nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin hikayesini ve maceralarını konunalıyor.

