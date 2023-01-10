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Tuvana Türkay köpeğini denizde çırpınırken gördü! Serin sulara atladı

10.01.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Tuvana Türkay'ın 3 aylık yavru köpeği talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. Köpeğin denizde çırpındığını gören Türkay gözünü kırpmadan Boğaz'ın serin sularına atladı. Güzel oyuncu suda zor anlar yaşadı.

Tuvana Türkay köpeğini denizde çırpınırken gördü! Serin sulara atladı

Bir süredir İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay kısa süre önce 3 aylık yavru köpek sahiplendi. Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi'nin geçtiğimiz günlerde sahiplendiği ve adını 'Yogi' koyduğu 3 aylık yavru köpek, talihsiz bir kaza sonucu denize düştü.

Köpeği Yogi'nin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

Ekran Alıntısı

"KARAYA ÇIKAMADIM VE..."

Yaklaşık bir haftadır soğuk algınlığı nedeniyle istirahat eden oyuncu, yaşadığı korku dolu anları HT KULÜP'ten Reşit Özet'e anlattı: Yoginin oynaması için balkon kapısını açmıştım. Ben de televizyon izliyordum. İki dakika geçmedi sesi kesildi. Bir an panik oldum. Yavru köpek olduğu için yokluğu hemen hissediliyor. Denize açılan kapıya bir baktım yarım aralanmış. Kapalı olan kapının yarım aralandığını görünce dışarı fırladım. Denize bakınca onu ileri doğru yüzerken gördüm. Merdiven olmadığı için ev ayakkabılarımı çıkarıp direkt denize atladım. Elbiselerle denize atladığım için akıntıda biraz zorlandım. Denizin ortasından aldım ama merdiven olmadığı için karaya çıkamadım. Komşuların hiçbiri duymadı. Akıntıda fazla olduğu için olduğumuz yerde duramadık. En sonunda en yakın merdiven neredeyse oraya doğru yogiyi itmeye başladım. Bu şekilde merdivene ulaşarak kimin evi olmadığını bilmeyerek merdivene çıktım. 10 dakika çıktığım evin bahçesinde ağladım. Birini görüp bağırdım yardım istedim. Görmeseydim herhalde boğulurdu ben de vicdan azabından ölürdüm.


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