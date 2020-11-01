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Tuvana Türkay koronavirüs oldu! '16 gündür evdeyim...'

01.11.2020 08:05 | Son Güncelleme:
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Tuvana Türkay koronavirüs oldu! '16 gündür evdeyim...'

Yurt dışı tatilinin ardından İstanbul’a dönen oyuncu Tuvana Türkay, ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs olduğunu ve hastalığını atlattığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay dayanamadı ve yurt dışına tatile gitti. Türkay tatilden sonra ise koronavirüs oldu. Ünlü oyuncu koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve 16 günlük karantina süreci sonrasında yapılan testinin negatife döndüğünü açıkladı.

Yurtdışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncunun evde tedavisi başladı.

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"TEST SONUCUM NEGATİF ÇIKTI"

Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşım yapan Tuvana Türkay, test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı. Türkay paylaşımında, "Herkese merhaba. Kovid-19'u atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli oldu. İmmun plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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