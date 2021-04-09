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Tuvana Türkay tanınmaz halde!

09.04.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Tuvana Türkay, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Tanınmaz halde olan Tuvana Türkay, görüntülendiğini fark edince köşe bucak kaçtı.

Tuvana Türkay tanınmaz halde!

Olanlar Oldu, Bir Nefes Yeter ve Ağır Romantik gibi filmlerde boy gösteren son olarak da Fox Tv’nin başarılı yapımı Yasak Elma dizisinde rol alan Tuvana Türkay, bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Önceki gün tanınmaz halde objektiflere yakalanan Tuvana Türkay, fotoğrafının çekildiğini fark edince köşe bucak kaçtı.

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TUVANA TÜRKAY DELİYE DÖNDÜ

Snob Magazin’in haberine göre; Tuvana Türkay, görüntü vermemek için aracını almaya arkadaşını gönderdi. Aracını 300 metre ilerde yağmur altında bekleyen Tuvana Türkay, gazetecileri karşısında görünce deliye döndü.

“KONUŞMAM YASAK”

Oyuncu, "İstemiyorum! Beni çekmeyin. Konuşmam yasak olduğu için röportaj veremiyorum. Yeni işe başladım. Yapımcım konuşmamı yasakladı" diyerek koşar adımlarla aracını bindi.

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Kapüşonlu montu ve maskesiyle yüzünü gizleyen Tuvana Türkay'ın bu davranışları şaşkınlıkla karşılandı.


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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Tuvana Türkay
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