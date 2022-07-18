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Tuz Gölü'nde doğa kampı düzenlendi

18.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuz Gölü'nde doğa kampı düzenlendi

Aksaray Valiliği tarafından Tuz Gölü'nde doğa kampı düzenlendi.

Doğaseverler, fotoğrafçılar ve lise öğrencilerinin katıldığı kampta, Tuz Gölü'ne gelen flamingolar gün batımı eşliğinde izlendi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, flamingo cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nün eşsiz güzellikleri ile büyük ilgi çektiğini söyledi.

Tuz Gölü'nün flamingoların kuluçka merkezi ve yavrularını beslediği önemli kaynaklar arasında olduğunu belirten Vali Aydoğdu, gölün Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında kapalı bir havza özelliği taşıdığını kaydetti. Aydoğdu, Tuz Gölü'nün Eskil ilçesi sınırları içerisinde yer alan bölümlerinde kamp, konaklama alanları oluşturulması için çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi.

Tuz Gölü'nün doğal yapısına has endemik bitki çeşidi ve özellikle allı turna olarak bilinen flamingoların en önemli üreme alanı olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, "Tuz Gölü'nün kendine has güzelliğini keşfetmek ve özellikle flamingoları fotoğraflamak için bölgeye çok sayıda fotoğrafseverlerin geldiğini görüyoruz. Bu noktada Aksaray sınırları içerisinde kalan bölgelerde gün batımı, flamingo izleme noktaları oluşturulması için çeşitli projeler yürütüyoruz. Beyaz güzelliği, türkülere esin kaynağı olan allı turnaların dansını görmek isteyen doğal yaşamseverleri Tuz Gölü'ne bekliyoruz." dedi.

Aydoğdu, Tuz Gölü'nün, Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan bir kaynak olduğunu ifade ederek, düzenledikleri kampta özellikle Aksaray'da yaşamalarına rağmen gölü hiç görmeyen lise öğrencileri ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden fotoğrafçıları ağırladıklarını söyledi.

Katılımcılar ile Tuz Gölünde yürüyen Aydoğdu, gün batımında flamingoları izleyerek, "Doğal güzelliği, allı turna flamingoların gün batımında en iyi izlendiği yer Aksaray'dır. Bütün herkesi bu güzellikleri görmek için Aksaray'a Eskil ilçesine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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