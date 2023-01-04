MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuzak dizisi final mi yapıyor? Tuzak dizisi neden bitiyor? Final tarihi belli oldu!

Tuzak dizisi final mi yapıyor? Tuzak dizisi neden bitiyor? Final tarihi belli oldu!

04.01.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ekim 2022'de TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Tuzak dizisi sezonun iddialı yapımlarından biriydi. Dizinin sevenlerini üzecek haber geldi. Bensu Soral ve Akın Akınözü gibi ünlü isimlerin yer aldığı Tuzak dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Peki Tuzak dizisi neden bitiyor? İşte detaylar...

Tuzak dizisi final mi yapıyor? Tuzak dizisi neden bitiyor? Final tarihi belli oldu!

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan, Aytaç Çiçek tarafından yönetilen Tuzak dizisi çarşamba günleri yayınlanıyordu. Ancak yayın tarihi sonradan, perşembe gününe alınmıştı. Dizinin final yapacağı duyuruldu. Peki Tuzak dizisi neden bitiyor? İşte detaylar...

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tuzak dizisinin 26. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor.

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.

TUZAK DİZİSİNİN OYUNCULARI

Akın Akınözü
Bensu Soral
Talat Bulut
Rıza Kocaoğlu
Naz Göktan
İlayda Çevik


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını’nın İfakat’ının eski halini görenler şaştı kaldı! Efsane dizide de rol almışYalı Çapkını’nın İfakat’ının eski halini görenler şaştı kaldı! Efsane dizide de rol almış
Kızının üzerine kapak düştü, dava açtı! Bakın ne kadar kazandıKızının üzerine kapak düştü, dava açtı! Bakın ne kadar kazandı
Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Bensu Soral final tuzak amanda bensu

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...

'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.