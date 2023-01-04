Tuzak dizisi final mi yapıyor? Tuzak dizisi neden bitiyor? Final tarihi belli oldu!

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan, Aytaç Çiçek tarafından yönetilen Tuzak dizisi çarşamba günleri yayınlanıyordu. Ancak yayın tarihi sonradan, perşembe gününe alınmıştı. Dizinin final yapacağı duyuruldu. Peki Tuzak dizisi neden bitiyor? İşte detaylar...

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tuzak dizisinin 26. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor.

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.

TUZAK DİZİSİNİN OYUNCULARI

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Naz Göktan

İlayda Çevik



