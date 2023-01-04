Tuzak dizisi final mi yapıyor? Tuzak dizisi neden bitiyor? Final tarihi belli oldu!

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan, Aytaç Çiçek tarafından yönetilen Tuzak dizisi çarşamba günleri yayınlanıyordu. Ancak yayın tarihi sonradan, perşembe gününe alınmıştı. Dizinin final yapacağı duyuruldu. Peki Tuzak dizisi neden bitiyor? İşte detaylar...
Tuzak dizisinin 26. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.
Akın Akınözü
Bensu Soral
Talat Bulut
Rıza Kocaoğlu
Naz Göktan
İlayda Çevik