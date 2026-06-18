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Tuzdan inşaat malzemesi yaptılar: Bu otelin yapımında tek bir beton bile kullanılmadı

Dünyanın en büyük tuz çölü Salar de Uyuni'de bulunan ve büyük bölümü tuz bloklarından inşa edilen ilginç otel, hem mimarisi hem de ilginç yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak duvarlarından mobilyalarına kadar tuzdan yapılan yapı, yağmur sezonunun ardından her sene düzenli olarak yenilenmek zorunda kalıyor.

Tuzdan inşaat malzemesi yaptılar: Bu otelin yapımında tek bir beton bile kullanılmadı
Çiğdem Berfin Sevinç

Bolivya'da bulunan dünyanın en büyük tuz çölü Salar de Uyuni'de yer alan sıra dışı bir otel, görenleri hayrete düşürüyor. Duvarları, zeminleri, hatta mobilyalarının büyük bölümü tuzdan yapılan otel, mimari dünyasında dikkat çeken örneklerden biri olarak gösteriliyor. Ancak bu ilginç yapının önemli bir dezavantajı da bulunuyor.

Dünyanın en büyük tuz düzlüğü olarak kabul edilen Salar de Uyuni'de geleneksel yapı malzemelerine ulaşım zor olduğu için bölge halkı yıllar önce farklı bir çözüm geliştirdi. Çölün her yerinde bulunan tuz blokları, inşaat malzemesi olarak kullanılmaya başlandı.

Tuzdan inşaat malzemesi yaptılar: Bu otelin yapımında tek bir beton bile kullanılmadı 1

DUVARLARI DA MOBİLYALARI DA TUZDAN

Bölgenin en ünlü yapılarından biri olan Palacio de Sal adlı otelde bir milyondan fazla tuz bloğu kullanıldığı belirtiliyor. Tuz blokları özel bir karışımla birbirine bağlanırken, otelin duvarları, zeminleri ve dekorasyonunda da aynı malzeme tercih ediliyor.

Masa, sandalye ve çeşitli süslemelerin bile tuzdan yapılmış olması ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken detaylar arasında yer alıyor.

Tuzdan inşaat malzemesi yaptılar: Bu otelin yapımında tek bir beton bile kullanılmadı 2

EN BÜYÜK DÜŞMANI YAĞMUR

Her ne kadar etkileyici bir görüntü sunsa da tuzun önemli bir zayıf noktası bulunuyor. Su ve neme karşı oldukça hassas olan yapı malzemesi, yağışlı dönemlerde zarar görebiliyor.

Bu nedenle otelin bazı bölümleri her yıl yağmur sezonunun ardından yeniden inşa ediliyor. Yetkililer, yapının yaklaşık yüzde 10'luk kısmının düzenli olarak yenilendiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya tuz otel
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