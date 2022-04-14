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Tuzla Belediyesi İyilik Şampiyonası'nın ilk haftasında 175 bin gülümseme fotoğrafı çekildi

14.04.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla Belediyesi İyilik Şampiyonası'nın ilk haftasında 175 bin gülümseme fotoğrafı çekildi

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi tarafından başlatılan İyilik Şampiyonası'nın ilk haftasında her biri 4 kişiden oluşan 1000 takım, 175 bin fotoğraf çekerek "Hadi Gülümse" görevini tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi İyilik Şampiyonası'nda her biri 4 kişiden oluşan 1000 takım, her hafta belirlenen görevlerde yarışıyor.

Bu hafta "Hadi Gülümse" afişiyle gülümseme fotoğrafı çekme görevini yerine getiren takımlar, ilk haftanın sonunda 175 bin gülümseme fotoğrafı çekerek, yarışmanın web sitesine gönderdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından haftalık ilan edilen görevi yerine getirecek katılımcılar, gösterecekleri performans doğrultusunda puan alıyor. 3 ay sürecek yarışma süresince en çok puanı toplayan takım birincilik ödülünü almaya hak kazanacak. Yarışma boyunca gösterilen performansa göre takımlara yüzlerce hediye verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, gençlerin birbirinden keyifli oyunlara katılarak puan toplarken her hafta yeni bir iyiliği deneyimlediklerini ifade etti.

Bu süreçte kazananlara teşvik edici ödüller de verildiğine değinen Yazıcı, "Asıl mesele yarışma değil, iyilik medeniyetinin iyilik tohumlarını bugüne ve geleceğe saçmak. Her bir takımımız her bir gencimiz bir iyilik elçisi gibi iyiliği çoğaltıyor. İyiliğin iyileştiren gücünü bütün topluma yayıyor." ifadelerini kullandı.

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