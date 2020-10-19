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Tuzla Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Aslı Hünel konseriyle açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.10.2020 13:35 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi 2020-2021 Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu’nun açılışı Cuma akşamı Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı Ve Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlik ile başladı.

Tuzla Belediyesi 2020-2021 Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu’nun açılışı Cuma akşamı Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı Ve Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlik ile başladı. ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ döneminde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak yapılan açılış etkinliğinde sanatçı Aslı Hünel sevilen şarkılarını söyledi.
Tuzla Belediyesi 2020-2021 yılı Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu Cuma akşam gerçekleştirilen program ile başladı. ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ döneminde Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen programa katılanlar HES Kodu ile Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı Ve Kültür Merkezi’ne alındılar. Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan programda ünlü sanatçı Aslı Hünel sevilen şarkılarını söyledi. Ayrıca Neyzen Serkan Ersöz, ney dinletisi ile izleyenlerden büyük alkış aldı.

“Uzun aradan sonra misafirlerimizi Kültür Merkezi’nde ağırlamaktan mutluyuz”
Korona virüs salgını sürecinde kültür, sanat, ve eğitim alanındaki faaliyetleri aksatmama gayretinde olduklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Hep beraber mücadele ettiğimiz korona virüs ile mücadele sürecinin ardından yeni kültür sanat sezonumuzu açıyoruz. Korona virüs sürecinde dahi sosyal medya kanalları üzerinden özellikle kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerimizi aksatmama gayretiyle sosyal hayatı desteklemeye çalıştık. Uzun bir aradan sonra gereken tüm tedbirleri alarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak misafirlerimizi kültür merkezimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nice güzel etkinliklere hep beraber imza atacağımız yeni kültür sanat sezonumuz hayırlı olsun” dedi.

“Sanata değer veren Başkan Yazıcı’ya teşekkür ederim”
Tuzla Belediyesi 2020-2021 Kültür Sanat Sezonunun açılışında sahne alan ünlü sanatçı Aslı Hünel, “Sanata kültüre değer veren değerli Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün Tuzla Belediyesi’nin yeni Kültür Sanat Sezonu’nun açılışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bizi burada ve Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya platformları üzerinden dinleyen tüm sanatseverlere selamlarımı iletiyorum” dedi.
Tuzla Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Kültür Sanat etkinliklerini 7’den 70’e tüm Tuzlalılar için düzenlemeye devam edecek.

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