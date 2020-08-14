Tuzla Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi Santrali kuruldu

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi, İstanbul ve bölge halkı için bir yaşam merkezi haline gelen Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Şelale Park’a Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

4 bin 200 metrekarelik alanda, 1386 panelden oluşan santralde, 367 kilowattlık elektrik enerjisi üretiliyor. 3 yılda yatırım bedelini karşılayan Güneş Enerji Santrali, aynı zamanda İstanbul’un Kamu alanındaki en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı unvanını taşıyor. Santralle birlikte 274 ton karbondioksit salınımı engellenmesinin yanı sıra her yıl 25 bin ağacın da yok olup gitmesinin önüne geçiliyor.

“Akıllı enerji yönetimi ve çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarına yönelmeliyiz”

Tuzla Belediyesi olarak çevre dostu, karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik pek çok projeye imza attıklarına dikkat çeken Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şöyle konuştu:

“Şelale Park’a kurduğumuz Güneş Enerjisi Santrali, Tuzla Belediyesi’nin gelecek için yaptığı en önemli çevre ve enerji yatırımlarından birisi oldu. Artık akıllı enerji yönetimi ve çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, kendini idame ettiren şehirler, projeler ve hizmetler sunmamız hayati önem taşıyor. Tuzla Belediyesi olarak Şelale Park’ta yaptığımız 4 bin 200 metrekarelik güneş panellerimizle çevreye zarar vermeyen enerjimizi üretiyoruz. Parkımız 367 kilowattlık enerji üretimiyle beraber kendi enerjisini sağlayan dolayısıyla karbon nötr bir parktır. Geleceğin dünyasında en önemli konulardan birinin enerji olacağı bir dönemde, kendi enerjisini üreten bir ülke olmak adına her türlü enerji kaynaklarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Küresel ısınmanın etkilerinin yaşanmaya başladığı günümüz dünyasında doğal kaynaklarımızı koruyarak enerji tasarrufu yapmaktan başka bir çıkışımız olduğunu düşünmüyoruz. Enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefiyle söz konusu projelerin devamlarını getireceğiz. İlerleyen yıllarda Tuzla’daki GES’lerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz.”