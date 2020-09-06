Tuzla’da 710 öğrenci hayallerine kavuştu

Gençleri modern ve kaliteli bir eğitimle geleceğe hazırlayan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM), her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ciddi bir başarı elde etti. TUZGEM’de, YKS’ye hazırlanan 1000 öğrenciden 710’u, hedefledikleri üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşadı. TUZGEM öğrencileri, tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, eğitim fakülteleri gibi bölümlere yerleşti. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli başarı elde etti. Tuzla Belediyesi tarafından 2014 yılında açılan tam teşekküllü ve modern imkanlarla donatılmış eğitim merkezi TUZGEM’de eğitim alan 1000 öğrenciden 710’u Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bulunan üniversitelerin önemli fakültelerine yerleşti. Başarı oranı yüzde 70 olan TUZGEM öğrencileri, tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, eğitim fakülteleri gibi bölümlere yerleşti. Öğrencilerin başarısına Gençlik Merkezi’nde verilen hazırlık derslerinin yanı sıra psikolojik destek ve tercih rehberliği de etkili oldu. Üniversiteye yerleşen gençler sevinçlerini Başkan Dr. Şadi Yazıcı ile paylaştı. 3 bin metrekare alanda kurulu olan TUZGEM’de verilen YKS eğitimleri yanında Türkiye’de ilk ve tek olan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nde tiyatro, fotoğrafçılık, sinema ve medya, resim, halk oyunları, diksiyon, münazara, şiir edebiyat, işaret dili, sosyal sorumluluk, ekoloji ve coğrafya, ilim ve medeniyet, rehberlik, tarih, İngilizce, Almanca, fitness, yüzme, dalgıçlık, kano kürek, koro, şan, bateri, keman, piyano, bağlama, gitar, elektro gitar, çello, yan flüt gibi kulüp faaliyetleri de yer alıyor. Özel okulları aratmayan teknik alt yapı imkanlarıyla donatılan TUZGEM kurslarında başarılı olan Türkiye’nin önemli üniversitelerinde hayalini kurdukları bölümlere yerleşen öğrenciler, sevinçlerini kendilerine bu imkanı sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile paylaştı. Tıp, hukuk ve öğretmenlik gibi öne çıkan alanlarda bölümler kazanan öğrenciler, Başkan Yazıcı’ya teşekkür etti.

“Emeklerimiz boşa çıkmadı”

TUZGEM’in her yıl ciddi başarılara imza attığına dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ne bizim ne de kendi emeklerini boşa çıkarmayan gençlerimizle gurur duyuyorum. Her bir gencimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel iş çıkardılar. Böyle zor bir dönemde çalışmalarına ara vermeden ister fiziki ister online eğitim olsun her koşulda başarının mümkün olduğunu bize gösterdiler. Pandemi sebebiyle TUZGEM öğrencileri eğitimlerinin önemli bir bölümünü online olarak aldılar. Ancak bu durum öğrencilerimizin başarı oranını hiçbir şekilde düşürmedi. Derslerin yanı sıra öğrencilerimize psikolojik destek de sağladık. Bu da öğrencilerimizin iç motivasyonlarını ciddi oranda artırdı. Güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. 700’ün üzerinde öğrencimiz üniversiteli oldu” diye konuştu.

"Tuzla dışından da TUZGEM’e çok büyük bir ilgi var"

TUZGEM’in Tuzla ve civar ilçeler için güzel bir kazanım olduğunu da ifade eden Başkan Yazıcı şunları söyledi: “Tuzla Belediyesi olarak Gençlik Merkezimizde ücretsiz hizmet veriyoruz. Ancak tercih sebebimiz tamamıyla sağladığımız modern ve kaliteli eğitimle ilgilidir. Tuzla dışından da TUZGEM’e çok büyük bir ilgi var. Önümüzdeki eğitim dönemi için kayıtlarımız 15 Eylül’e kadar devam edecek. Şu ana kadar Tuzla başta olmak üzere, Pendik, Kartal, Darıca, Kocaeli, Maltepe, Gebze ve Kadıköy’den 1000 civarı öğrenci TUZGEM’e kayıt oldu. Eğitim seferberliği yaptığımız bu dönemde TUZGEM’i daha da güçlü bir hale getirmek, ülkemize ve ailelerine faydalı gençler yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Verilen emekleri boşa çıkarmayan gençlerimizin, hayırlı evlatlar olmaları temennisi ile üniversite hayatlarında başarılar diliyorum."

