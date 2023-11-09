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Tuzla’da alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak durabildi

09.11.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Tuzla’da alkollü sürücünün kullandığı seyir halindeki araç önce kaldırama vurdu, ardından takla atarak durabildi.

Tuzla’da alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak durabildi

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul Tuzla ilçesi İçmeler Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ANS 135 plakalı aracı kullanan alkollü şahıs, Tuzla İçmeler Köprüsü’ne seyir halindeyken alkolün de etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazanın ardından araçtan eşi ile birlikte yara bile almadan çıkan alkollü kadın sürücü olay yerinden kaçtı. Ekiplerin çalışması sonucu kaçan sürücü bulunup kaza mahaline getirildi ve hakkında işlem yapıldı.

Kazada araç kullanılamaz hale geldi ve çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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