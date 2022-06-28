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Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu

28.06.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu

Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eski Ankara Asfaltı Caddesi Tepeören Trafo Merkezi karşısındaki arazide, yola yakın bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, orta yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ölen kişinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak bir belge çıkmadığı öğrenildi.

Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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