Tuzla’da geri dönüşüm ile ekonomiye katkı, doğaya saygı

Temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları için geri dönüşüme önem veren Tuzla Belediyesi, geri dönüşüm konusunda farkındalığı arttırmak için saha çalışmaları ile eş zamanlı olarak bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor.

Karbon ayak izini küçültmek için, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesiller adına korumak için, doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmek için, atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması için birçok çalışma başlatan Tuzla Belediyesi, “Her Atık Çöp Değildir” diyerek geri dönüşüm çalışmalarını birçok farklı alanda devam ettiriyor. Tuzla Belediyesi, plastik, eldiven, pil, metal, ev tekstil ürünleri, ev eşyası, kağıt, karton, cam, kullanılmış yağ ve yeşil atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğal yaşamı desteklerken, aynı zamanda ekonomiye de katkı sunmaya devam ediyor. İlçe genelinde kullanılan atık ürün kumbaraları ve toplama noktalarında biriktirilen atıklar, ilgili geri dönüşüm süreçlerine tabi tutulduktan sonra yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çalışmalar için, “Hayatın her alanında üretim mümkündür. Biz öncelikle hayatı kolaylaştıran ve doğayı koruyan çözümler üretiyoruz. Çevreye saygılı, toplumsal sorumluluklara duyarlı ve geleceğe dair çözümler ile geri dönüşüm çalışmalarımızı genişleterek sürdürüyoruz” diyerek, şöyle devam etti:

"Gelecek nesillerden emanet aldığımız doğa ve çevre, korumakla yükümlü olduğumuz kıymetlerin başında gelir. Bizler özellikle gençlerle doğayı korumak için etkinlikler yapıyoruz. Farkındalık oluşturmak için eğitimler veriyor, atık topluyor ve hatta eğitimini gençlik merkezimizde alan dalgıç gençlerimizle su altından atık çıkarıyoruz. Bir yandan atıklarla çevreyi kirletmemek için neler yapabiliriz diye düşünürken, öte yandan da karbon ayak izimizi küçültmek için, kendine yeten, ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğal kaynaklardan elde edebilen, geri dönüşüm ruhunu özümseyen bir çalışma bütünü ile, her bir vatandaşımızı bu farkındalık halkasına katmak için neler yapabileceğimize dair projeler üretiyoruz."

Çevre dostu akıllı şehirler

Başkan Şadi Yazıcı, "Global düşünüp yerel uygulayarak, geleceğin akıllı şehirlerini daha yaşanır hale getirecek doğa ve çevre çözümleri için bugünden çalışıyoruz. Geri dönüşüm teknolojileri ve çevre dostu akıllı şehirler kurma fikriyle çalışıyoruz. Biyoteknoloji çalışmalarından, doğal kaynaklardan enerji elde etmeye, organik tarımdan, doğa sevgisine kadar her alanda projeler üretmeye devam edeceğiz" diyerek konu hakkında bilgi aktardı.

Tuzla Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları kapsamında proje ortaklarıyla sürdürülebilir projelere imza atarken, uygulanabilir projeler günlük hayatı kolaylaştırmaya da devam ediyor. Ambalaj malzemeleri

Tuzla’da plastik, metal, kağıt, karton, kompozit, cam şişe gibi atıklar düzenli olarak toplanıyor. İlçe genelinde bulunan 400 adet konteyner ile yıllık ortalama 11 bin ton ambalaj atığı toplanıyor. Toplanan ambalaj atıkları geri dönüşüm süreci sonunda yeniden kullanılabilir şekilde endüstriye sunuluyor. Atıkların yeniden üretime kazandırılması, yeni üretimi azaltarak baca gazı emisyonunun azalmasına ve dolayısıyla karbon salınımının azalmasına fayda sağlıyor. 1 ton kağıt üretimi için ortalama 17 ağaç kesiliyor. Böylece 187 bin ağacın kurtarılması sağlanmış oluyor.