Tuzla'da iş yerinden sigara ve tütün çalan 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Postane Mahallesi'nde şüpheli 3 kişinin bir iş yerine girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kullandığı araç, Cami Mahallesi'nde kapıları açık vaziyette terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada 300 sigara paketi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında aynı mahallede şüphe üzerine durdurulan E.G.T'nin, iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. E.G.T'nin ifadeleri doğrultusunda diğer zanlılar M.D. ve S.F.T. de İçmeler Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelilerin depo olarak kullandıkları Postane Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada, 90 kutu makaron, 570 kilogram tütün ve 41 kilogram nargile tütünü bulundu.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

