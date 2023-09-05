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Tuzla’da trafik kazası: 2 yaralı

05.09.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla’da bir kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tuzla’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 07.15 sıralarında Tuzla Akfırat Yıldız Bulvarı zerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4.Caddeden bulvara çıkmakta olan 34 EN 1637 plakalı hafif ticari araca, cadde üzerinden gelen 34 YK 802 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan Ali Teker ve Mahmut Eren yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddenin bir şeridi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.,

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