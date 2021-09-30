Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yayla Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları yapılıyor.
Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.
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