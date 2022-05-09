YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

09.05.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi'nde, Tayfun Araz idaresindeki 34 TAN 94 plakalı taksi ile Tuba Bayraktar Kim yönetimindeki 34 JL 3069 plakalı araç, Gülenay Sokak ile Şener Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çapmanın etkisiyle Kim'in kullandığı araç takla atıp ters dönerken, park halindeki 34 BYP 024 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada taksi sürücüsü Tayfun Araz ile araç sürücüsü Tuba Bayraktar Kim yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Başkentte bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdüBaşkentte bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdü
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa çıkacakTrabzonspor'un şampiyonluk kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa çıkacak
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tuzla

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:06
İkindi
17:00
Akşam
20:17
Yatsı
21:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

Vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.