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Tuzlaspor-Altınordu maçının ardından

09.10.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak: "Bu maçtan çıkaracağımız çok ders var" - Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: "Çok iyi bir 3 puan oldu"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 1-0 yenilen Tuzlaspor'da teknik direktör Eren Şafak, kazanmaları gereken bir maçtan mağlubiyetle ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şafak, takımının ilk yarım saatte ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ancak gördükleri kırmızı kartla eksik kaldıktan sonraki oyunu beğenmediğini vurguladı.

Oyuncularıyla tekrar konuşacağını aktaran Şafak, "Oyuna biraz düşük enerjiyle başladık. Tam toparlarken kırmızıyla karşılaştık. Oyunu tutalım derken ikinci yarı golü yedik. Değişikliklerimizle takım toparlandı. 10 kişi oynamamıza rağmen son 15-20 dakikada etkili olduğumuzu düşünüyoruz. Takımı daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Bu maçtan çıkaracağımız çok ders var. Bundan sonraki süreçte daha iyi olan bir Tuzlaspor seyrettireceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ise Tuzlaspor deplasmanında bu sezonki ilk 3 puanlarını aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Bu maç özelinde, Eren hocayla birlikte formda kalan bir Tuzlaspor vardı." diyen Kahraman, "İyi mücadele eden bir takım olduğunu biliyorduk, oyuncularımızla güçlü ve zayıf yönlerini iyi analiz ettik. Sahada kendi felsefemizi yansıtmak ve dirençli bir takıma karşı daha dirençli olmak zorundaydık." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı geçen oyuncularının da aralarına katıldığını aktaran Kahraman, "Altınordu, büyük bir aile. Her oyuncuya, her çalışanımıza ihtiyacımız var. Bir taraftan da maç kazanamama psikolojisi vardı. Çok iyi bir 3 puan oldu. Oyuncularımı kutluyorum, Tuzlaspor'a da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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