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Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı

19.07.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Avusturyalı futbolcu Stefan Savic'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Tuzlaspor futbol stefan savić

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