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Tuzlaspor'dan herkesi şaşırtan açıklama! "Oyuncumuz Gana'da rehin kaldı"

30.09.2023 13:30 | Son Güncelleme:
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Tuzlaspor'dan yapılan açıklamada Philip Gameli Awuku'ya vize verilmediği için oyuncunun Gana'da rehin kaldığı duyuruldu. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig ekipleinden Tuzlaspor, futbolcusu Philip Gameli Awuku ilginç bir açıklama yaptı.

İstanbul temsilcisi, Awuku'ya vize verilmediği için oyuncunun Gana'da rehin kaldığını açıkladı.

İşte Tuzlaspor'un açıklaması:

"Futbolcumuza vize verilmediği için Gana'da rehin kalmıştır.

Tuzlaspor A.Ş. lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku Gana Milli Takımı'na davet edilmiş fakat Milli Takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimiz büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilebilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz."

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