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Tuzlaspor, Erkan Zengin'i transfer etti

28.01.2021 21:11 | Son Güncelleme:
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Tuzlaspor, Erkan Zengin'i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, hücum oyuncusu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, 35 yaşındaki futbolcu Erkan Zengin'i transfer etti.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Adana Demirspor'dan tecrübeli oyuncu Erkan Zengin ile sözleşme imzaladı. Türk asıllı İsveçli milli oyuncuya Tuzlaspor'umuza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli forvet oyuncusu daha önce İsveç'te Hammarby, Türkiye'de ise Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor formalarını giymişti.

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