Tuzlaspor-Giresunspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, uzun yıllar Süper Lig'de kalmak istediklerini belirtti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından Süper Lig'e yükselen Giresunspor'un teknik sorumlusu Şengül, düzenlenen basın toplantısında sezon başında büyük sıkıntılar çektiklerini aktardı.
İnanılmaz işler başardıklarını ifade eden Ümit Şengül, "Günün sonunda 44 yıllık hasrete son verdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük badireler atlattık. Sezon başı çok büyük sıkıntılar yaşadık. Transfer tahtamız açıldı, ilk maçımıza genç takımla çıktık ama hiçbir zaman şampiyonluk inancımızı kaybetmedik. 12 maçlık galibiyet serisi, 16 maçlık namağlup bir ivme yakaladık. Bir ara tökezledik ama yolun sonuna doğru Samsunspor’u yenerek ayağa kalktık, bugünlere geldik." diye konuştu.
Bir aile olarak büyük işler başardıklarının altını çizen Şengül, şu ifadeleri kullandı:
"Tuzlaspor'u yenerek şampiyonluğumuzu ilan ettik. Herkesi kutlamak istiyorum. Giresun halkı, belediye başkanı, valisi, mülki amiri, milletvekilleri futbolcu grubuyla, teknik heyetiyle bir bütün olduk. Süper Lig'i yakaladığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra Süper Lig'de kalıcı olabilmek için de doğru yapılanma gerekiyor. Giresunspor bunu da bu yönetimle başaracak güçte. İnşallah Süper Lig'de uzun yıllar kalır ve Giresun halkına güzel maçlar izletiriz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz."
- Uysal: "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'ya girelim"
Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal, iyi bir yapılanmayla gelecek sezon hedeflerinin peşinde olacaklarını ifade etti.
Sözlerine Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor'u kutlayarak başlayan Uysal, "Play-off oynayacak takımların da Allah yardımcısı olsun. Küme düşenlere geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa zamanda dönerler. Aşağı yukarı 2 senedir bu kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapıyorum. Şampiyonlukta da vardım. Gönül isterdi ki biz de ilk 6'ya girelim." şeklinde konuştu.
İlk yarı ligi domine ettiklerini anlatan Uysal, "Ligin ikinci yarısında toparlanamadık. Maalesef hedeften uzaklaştık. Son 3 maçta da bu görevi yönetim bana verdi. Aslanlar gibi 3 maçta mücadele ettik. Bugün forma verdiğimiz tüm arkadaşlar görevlerini yerine getirdi. Tuzlaspor gelecek sezon yeni yapılanmayla her zaman hedefi olan takım olacaktır. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi yerlerde bu lige renk katacağına inanıyorum. Beraber görev yaptığım Taner Taşkın, Ali Tandoğan ve Suat Kaya hocama Tuzlaspor formasını 1 dakika bile giymiş olan futbolculara teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.
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