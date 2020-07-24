Tuzlaspor, TFF 2'nci Lig Play-Off’ta finale yükseldi

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Calista Sports Center futbol sahasında oynanan TFF 2'nci Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.
İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı karşılaşmanın 62'nci dakikasında gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında yapılan müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz takımını 1-0 öne geçirdi.
64’üncü dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Batuhan Karadeniz’e yapılan müdahale nedeniyle hakem ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Batuhan Karadeniz kendisinin ve takının ikinci golünü kaydetti: 2-0
Karşılaşma 2-0 kazanan Tuzlaspor finale yükseldi.Tuzlaspor finalde Manisa FK - Sancaktepespor maçının galibiyle karşılaşacak. Final maçı 29 Temmuz salı günü Antalya Stadı’nda oynanacak.
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