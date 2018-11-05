Tuzlu kurabiye tarifi: Çayın yanına ağızda dağılan sirkeli ve sirkesiz tuzlu kurabiye tarifleri

Çayın yanında tuzlu kurabiye ikram ettiniz ve kurabiyeyi çok beğenenler nereden aldığınızı sordu? Bu soruya bunlar pastaneden değil kendi ellerimde yaptım demek isterseniz aradığınız kolay tuzlu kurabiye tarifi burada. Özellikle çayın yanında çok iyi giden tuzlu kurabiyeler güzel yapıldığında ağızda dağılır ve insanın yedikçe yiyesi gelir. Sizin için iki tuzlu krabiye tarifi hazırladık. İşte gerek kendinize gerek ailenize, gerek komşularınıza ve misafirlerinize yapabileceğiniz sirkeli veya sirkesiz tuzlu kurabiye tarifi...

TUZLU KURABİYE TARİFİ

Leziz bir tuzlu kurabiye tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

Oda sıcaklığında yumuşamış yarım paket margarin

1 çay bardağı kadar sıvı yağ

1 adet yumurta (beyazı içine, sarısı dışına)

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 tatlı kaşığı kadar mahlep

3 çay kaşığı kadar pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi

3 su bardağı kadar un

Bir miktar susam

Bir miktar çörek otu

Tuzlu kurabiye Yapımı: Tuzlu kurabiye tarifine bir yoğurma kabına yarım paket margarin ile 1 çay bardağı sıvı yağı koyun. Yağları elinizle karıştırdıktan sonra un haricindeki tüm malzemeleri yani 1 adet yumurtanın beyazını, 1 tatlı kaşığı tuz ile mahlep, 3 çay kaşığı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı üzüm sirkesini yoğurma kabına koyun.

Tüm malzemeleri elinizle iyice yoğurun. Ardandan elekten geçirdiğiniz 3 bardak unu da bir elinizle malzemeleri yoğururken azar azar kaba dökün. Unu dökerken yoğurmaya devam etmeniz önemli.