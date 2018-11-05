Tuzlu kurabiye tarifi: Çayın yanına ağızda dağılan sirkeli ve sirkesiz tuzlu kurabiye tarifleri

Çayın yanında tuzlu kurabiye ikram ettiniz ve kurabiyeyi çok beğenenler nereden aldığınızı sordu? Bu soruya bunlar pastaneden değil kendi ellerimde yaptım demek isterseniz aradığınız kolay tuzlu kurabiye tarifi burada. Özellikle çayın yanında çok iyi giden tuzlu kurabiyeler güzel yapıldığında ağızda dağılır ve insanın yedikçe yiyesi gelir. Sizin için iki tuzlu krabiye tarifi hazırladık. İşte gerek kendinize gerek ailenize, gerek komşularınıza ve misafirlerinize yapabileceğiniz sirkeli veya sirkesiz tuzlu kurabiye tarifi...
Leziz bir tuzlu kurabiye tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Tuzlu kurabiye Yapımı: Tuzlu kurabiye tarifine bir yoğurma kabına yarım paket margarin ile 1 çay bardağı sıvı yağı koyun. Yağları elinizle karıştırdıktan sonra un haricindeki tüm malzemeleri yani 1 adet yumurtanın beyazını, 1 tatlı kaşığı tuz ile mahlep, 3 çay kaşığı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı üzüm sirkesini yoğurma kabına koyun.
Tüm malzemeleri elinizle iyice yoğurun. Ardandan elekten geçirdiğiniz 3 bardak unu da bir elinizle malzemeleri yoğururken azar azar kaba dökün. Unu dökerken yoğurmaya devam etmeniz önemli.
Hamurun çok yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvam alana dek yoğurmaya devam edin. Söz konusu kıvama geldiğinde hamurdan ceviz iriliğinde parçalar kopartın ve ellerinizin arasında yuvarlayarak top haline getirin. Bütün hamuru bu şekilde ufak toplara bölün. İsterseniz toptan farklı şekiller de verebilirsiniz.
Hamuru bölme işleminden sonra sıra tepsiye yerleştirmeye geldi. Tuzlu kurabiyeyi pişireceğiniz fırın tepsisini sıvı yağ ile yağlayın ve üstüne fırın kağıdı (pişirme kağıdı) yerleştirin. Hamur toplarını aralıklı olarak tepsiye dizdikten sonra balangıçta ayırdığınız yumurta sarısını fırça yardımıyla hamur parçalarının üzerine sürün.
Son olarak yumrta ile sıvadığınız hamurların üzerine çörek otu veya susam ya da ikisinde de azar azar serpiştirin.
Tepsiyi önceden 190 dereceye ısıtılmış fırına yerleştirin ve kurabiyelerin üstü çok hafif kızarana kadar pişirin. Kurabiyeleri tepsiden alırken kırılmamalarına dikkat edin. Sıcak sıcak servis edebilirseniz yiyenlerin çok daha hoşuna gidecektir. Afiyet olsun.
Tuzlu kurabiye tarifi denilince aratılan şeylerden biri de sirkesiz nasıl yapıldığıdır. Sirkesiz tuzlu kurabiye için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Yapımı: Sirkesiz ve gevrek bir tuzlu kurabiyenin yapımına normalinde olduğu gibi hamuru yağormakla başlıyoruz. Bunun için 250 gram yumuşak margarin, 2 çay bardağı tuz, 2 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 silme tatlı kaşığı tuzu derin ve geniş bir kaba alın. Elinizle her şey birbirine girene kadar bir karıştırın.
Ardından 1 yumurta sarısını içine ekleyin ve biraz daha yoğurun. Son olarak 2 bardak un ile 1 paket kabartma tozunu da ilave edip hamuru yoğurun. Hamurun yapışmayan ama yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. 2 bardak un ile hala yapışıyorsa azar azar un ilave edip istenilen kıvamı elde etmeye çalışın.
Hamur hazır olduktan sonra hamurdan parçalar koparıp simit, burgu, çatal, örgü vb. Istediğiniz şekli verebilirsiniz. Çok uğraşmak istemiyorsanız top veya elips şeklinde de yapabilirsiniz.
Şekil verdiğiniz hamur parçalarının üzerine damak zevkinize göre susam, çörek otu serptikten sonra sıvı yağ ile yağladığınız tepsiye, pişirme kağıdı koyun ve kurabiyeleri üzerine dizin.,
Tepsiniz hazır olduğuna göre önceden 180 ila 190 dereceye ısıtılmış fırına yerleştirin ve kurabiyeleri 40-45 dakika veya üstleri hafif kızarıncaya kadar pişirin.
Kurabiyeleriniz pişince fırından çıkartın ve kısa da olsa biraz bekletin. Böylece kurabiyeleri servis tabağına alırken kırılma riskini azalmış olursunuz. Yanına güzel bir çay demletin ve sevdiklerinizle afiyet le yiyin.
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