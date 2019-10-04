YEMEK

Tuzlu örgü kurabiye tarifi

cookyour.mood cookyour.mood
TARİFLER HABERLERİ  | 04.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Beş çayının yanına sıcak sıcak yemelik bir tuzlu tarif var sırada. Aşağıdaki malzemelerin hepsini bir kapta karıştırıp örgü şekli veriyorsunuz ve tuzlu kurabiyeleriniz hazır!

Tuzlu örgü kurabiye tarifi

Rafine unsuz hazırladığım tuzlu kurabiyeler ile keyifli bir çay saati geçirebilirsiniz. Eğer hamura örgü şeklini vermeye üşeniyorsanız dilediğiniz şekilde de pişirebilirsiniz.

MALZEMELER

Bir yumurta +1 yumurta akı (sarısı üzerine sürülecek)
Yarım su bardağı süt
200 gr süzme peynir
Bir yemek kaşığı haşhaş
2 su bardağı tam buğday unu
Yulaf ezmesi (macun kıvamına gelene kadar eklenecek)
Üzeri için : susam ve çörekotu

YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırıp hamurunuzu hazırlayın.
Elde ettiğiniz hamura dilediğiniz şekli verin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Çörekotu veya susam serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurlar kızarana kadar pişirin.

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