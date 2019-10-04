Tuzlu örgü kurabiye tarifi

Rafine unsuz hazırladığım tuzlu kurabiyeler ile keyifli bir çay saati geçirebilirsiniz. Eğer hamura örgü şeklini vermeye üşeniyorsanız dilediğiniz şekilde de pişirebilirsiniz.

MALZEMELER

Bir yumurta +1 yumurta akı (sarısı üzerine sürülecek)

Yarım su bardağı süt

200 gr süzme peynir

Bir yemek kaşığı haşhaş

2 su bardağı tam buğday unu

Yulaf ezmesi (macun kıvamına gelene kadar eklenecek)

Üzeri için : susam ve çörekotu

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırıp hamurunuzu hazırlayın.

Elde ettiğiniz hamura dilediğiniz şekli verin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Çörekotu veya susam serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurlar kızarana kadar pişirin.

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