Tuzu çok kaçan yemeği çöpe dökmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtarabilirsiniz...

Küçük bir dalgınlık ile yemeklere fazla tuz eklenebiliyor. Pişme aşamasında olan bu yemekleri kurtarmak ise birkaç malzemeye bakıyor. Uzun uğraşlar verip hazırladığınız yemeğinizi iptal etmek yerine küçük püf noktalarıyla kurtarabilirsiniz.

PATATES, TUZLU YEMEKLERİN KURTARICISI

Emek emek hazırlığını yaptığınız yemeğinizin tadına baktınız ve küçük bir sürpriz ile karşılaştınız. Yemeğinizin tuzu çok kaçmış ve bir şeyler yapmanız gerekiyor. Merak etmeyin henüz geç kalmadınız. Çeşit çeşit yemeğini yaptığınız patates imdadınıza yetişecek. Patatesi yıkayıp, dört eşit parçaya bölün ve pişen yemeğinizin içerisine bırakın. Patates fazla tuzu içerisine çekecek ve yemeğinizi normal tuz oranına döndürecek. Patatesin yemeğinize yakışmayacağını düşünüyorsanız; patates dilimlerini tekrar çıkarabilirsiniz. Dilerseniz pişen patates dilimlerini püre olarak değerlendirebilirsiniz.

TUZU ÇOK KAÇAN YEMEK ŞEKER İLE DÜZELTİLEBİLİR

Tuzu çok kaçan yemeğiniz pilav ve zeytinyağlı ise şeker kurtarıcı bir yöntem oluyor. Tuzun zıttı olarak bilinen şeker, tuzlu yemeklerde de fayda sağlıyor. Tuzu fazla kaçan pilav ve zeytinyağlılara bir miktar kesme veya toz şeker eklemek sorununu çözüyor. Şeker özellikle zeytinyağlı yemeklerinizde hoş bir tat bırakıyor.