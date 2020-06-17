Tuzu çok kaçan yemeği çöpe dökmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtarabilirsiniz...

Küçük bir dalgınlık ile yemeklere fazla tuz eklenebiliyor. Pişme aşamasında olan bu yemekleri kurtarmak ise birkaç malzemeye bakıyor. Uzun uğraşlar verip hazırladığınız yemeğinizi iptal etmek yerine küçük püf noktalarıyla kurtarabilirsiniz.
PATATES, TUZLU YEMEKLERİN KURTARICISI
Emek emek hazırlığını yaptığınız yemeğinizin tadına baktınız ve küçük bir sürpriz ile karşılaştınız. Yemeğinizin tuzu çok kaçmış ve bir şeyler yapmanız gerekiyor. Merak etmeyin henüz geç kalmadınız. Çeşit çeşit yemeğini yaptığınız patates imdadınıza yetişecek. Patatesi yıkayıp, dört eşit parçaya bölün ve pişen yemeğinizin içerisine bırakın. Patates fazla tuzu içerisine çekecek ve yemeğinizi normal tuz oranına döndürecek. Patatesin yemeğinize yakışmayacağını düşünüyorsanız; patates dilimlerini tekrar çıkarabilirsiniz. Dilerseniz pişen patates dilimlerini püre olarak değerlendirebilirsiniz.
TUZU ÇOK KAÇAN YEMEK ŞEKER İLE DÜZELTİLEBİLİR
Tuzu çok kaçan yemeğiniz pilav ve zeytinyağlı ise şeker kurtarıcı bir yöntem oluyor. Tuzun zıttı olarak bilinen şeker, tuzlu yemeklerde de fayda sağlıyor. Tuzu fazla kaçan pilav ve zeytinyağlılara bir miktar kesme veya toz şeker eklemek sorununu çözüyor. Şeker özellikle zeytinyağlı yemeklerinizde hoş bir tat bırakıyor.
PATATESİN ÇARE OLMADIĞI YERDE KIZARMIŞ EKMEK İŞE YARIYOR
Patatesin bile etkili olmadığı tuzlu yemeklerde deneyebileceğiniz bir yöntem kızarmış ekmek. Yemeğiniz hala sulu ise şansınız var. Patates ile birlikte kızarmış ekmek dilimlerini tencere yemeğinize ilave edin. Kızarmış ekmekte tıpkı patates gibi fazla tuzu çekecek ve yemeğinizi kurtaracak.
TUZU ÇOK KAÇAN ÇORBA İSE SÜTÜ DENEYİN
Tuzu çok kaçan çorbalar için en iyi tercih süt oluyor. Su kullanarak tuz oranını azaltabilirsiniz fakat çorbanın tadını bozma olasılığını unutmamalısınız. Tuzlu çorbalara bir miktar süt eklemek, tuz oranını dengeler. Sütün içerisinde bulunan vitaminler ise çorbanızın besin değerini artırır. Evde süt bulunmadığı durumlarda ise yoğurt kullanabilirsiniz. Ancak yoğurt ve sütün sıcak çorba ile birleştiğinde kesilebileceğini göz ardı etmemelisiniz. Bunun için bir miktar çorbanızı kase içerisine alıp süt ya da yoğurdu ılıştırarak tencereye ilave etmelisiniz.
SİRKE VE LİMON TUZ ORANINI DENGELİYOR
Limon ve sirkenin asiditesi, tuz oranını dengede tutuyor. Sebzeli, etli ve salçalı yemeklerde bir tatlı kaşığı sirke ya da 3-4 damla limon suyu kullanabilirsiniz.
Tuzu çok kaçan yemek nasıl düzeltilir sorusundaki bütün cevapları uyguladınız yine de yemeğiniz hala tuzlu ise yapacak tek bir yöntem kalıyor. Sebze yemekleri için yemeğin suyunu değiştirmek.
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