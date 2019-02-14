YEMEK

Tuzun tuzla buz ettiği 5 problem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz tuzun 14 bin çeşit farklı kullanım alanı mevcut. Yemeklerden eksik etmediğimiz bu sofra ürününün 5 farklı kullanımını sizler için keşfettik, buyursunlar.

Tuzun tuzla buz ettiği 5 problem

Yanmış tavanızı kurtarın

tava

Yanmış tavanızın üzerine bir kase tuz dökün ve üzerine de aldığı kadar su ilave edin. Ocakta kaynamaya bırakın. Kaynayan suyu döktükten sonra tüm kalıntıların ortadan kalktığını göreceksiniz.

Kızartma yağının sıçramasını önleyin

kızartma

Tavada ısıttığınız kızartma yağının içine bir çay kaşığı tuz dökün ve ardından kızartacağınız malzemeleri ekleyin. Bu şekilde yanmadan güvenli bir şekilde kızartma yapabilirsiniz.

Yağ lekelerini söküp atın

yag lekes

Yağ lekesini ortadan kaldırmak için küçük bir kapta tuz,su ve az bir miktar bulaşık deterjanını karıştırın. Karışımı diş fırçası yardımı ile yağlı bölgeye sürün. Ardından ıslak bezle silin.

Kırılan yumurtayı kolayca temizleyin

Elinizden kayıp düşen yumurtayı temizlemek son derece zor ve can sıkıcıdır. Bunun için tuzdan faydalanın. Kırılan yumurtanın üzerine bir kase tuz dökün ve bir bez yardımıyla yumurtayı toplayın.

Ütü tabanındaki lekelerden kurtulun

yanmış utu

Yağlı kağıdın üzerine bir miktar tuz dökün. Ütüyü yüksek ısıda çalıştırın ve tuzun üzerinde bir süre gezdirin. Tabanının beyazladığını göreceksiniz...

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