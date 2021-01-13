TV dünyasının en çok konuşulanları belli oldu

Yılın en çok konuşulan dijital yayın platformu tahmin edilebileceği üzere Netflix olmuştur. Netflix’i Digiturk, BluTV, D-Smart ve Tivibu takip etti.

Evde geçirdiğimiz vaktin arttığı 2020 yılında en çok konuşulan TV kanalı 1.7 milyon ileti ile FOX olmuştur. FOX’u en yakın rakibi ATV 1.4 milyon ileti ile takip etti.

En çok paylaşım yapılan tarih: 14 Aralık (+60 milyon)

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde TV kategorisinde en çok konuşulanları listeledi.

Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, TV dünyasında sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanlarını analiz etti.

Netflix: 504.565 Digiturk: 280.267 BluTV: 144.392 D-Smart: 122.693 Tivibu: 101.804 Exxen: 55.566 Amazon Prime: 46.846

En Çok Konuşulan TV Dizileri

Sen Çal Kapımı dizisi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici bölümleriyle hakkında en çok paylaşım yapılan dizi olurken, Hercai pandemi döneminde ara vermesine karşın popülaritesini devam ettirdi.

Sen Çal Kapımı: 700.809 Hercai: 553.775 Çukur: 541.269 Bay Yanlış: 516.933 Sefirin Kızı: 452.511 Doğduğun Ev Kaderindir: 420.266 Ramo: 260.325 Masumlar Apartmanı: 218.211 Menajerimi Ara: 211.654 Kırmızı Oda: 193.605

En Çok Konuşulan TV Programları

Popüler televizyon programlarında Survivor her yıl olduğu gibi 2020’de de en çok konuşulanlar listesinin başında yer aldı. MasterChef ikinci sırada listeye girerken, tartışma programı Teke Tek yılın en çok konuşulan üçüncü programı oldu.

Survivor: 12.642.195 MasterChef: 914.080 Teke Tek: 891.232 Müge Anlı ile Tatlı Sert: 577.840 Tarafsız Bölge: 381.193

En Çok Konuşulan Filmler

Salgın sebebiyle beyazperdeye uzak kaldığımız yılın en çok konuşulan filmi Dokuz Kere Leyla oldu. Dokuz Kere Leyla’yı Türkler Geliyor, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Parazit takip etti.

Dokuz Kere Leyla: 94.368 Türkler Geliyor: 52.930 Aşk Tesadüfleri Sever 2: 32.988 Parazit: 26.697 Platform: 24.121

En Çok Konuşulan Diziler

Evde geçirilen vakitlerin uzadığı ve dizi izleme oranlarının yükseldiği 2020’de kendinden en çok bahsettiren diziler 4. sezonuyla dönen La Casa De Papel, 3. sezonunda yine büyük ilgi gören gençlik dizisi Elite ve yine 3. sezonu yayınlanan Ozark oldu.

La Casa De Papel: 152.797 Elite: 83.953 Ozark: 77.835 Dark: 67.074 Peaky Blinders: 41.792 Walking Dead: 37.148 The Crown: 23.881 Brooklyn Nine Nine: 22.407 After Life: 22.259 The Mandalorian: 21.522

En Çok Konuşulan Kadın Oyuncular

Projeleriyle en fazla paylaşıma konu olan kadın oyuncu, Sen Çal Kapımı’da dizisindeki rolü ve aktif sosyal medya kullanımıyla Hande Erçel olurken, Erçel’i Demet Özdemir ve Neslihan Atagül izledi.