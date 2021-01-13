TV dünyasının en çok konuşulanları belli oldu

Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, TV dünyasında sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanlarını analiz etti.
Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde TV kategorisinde en çok konuşulanları listeledi.
Toplam Paylaşım: 117 milyar
Toplam Tekil Kullanıcı: 2 milyar
Toplam Erişim: 859 milyar
Toplam Görüntülenme: 689 trilyon
2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Türkiye
Toplam Paylaşım: 2.135 milyar
Toplam Tekil Kullanıcı: 180 milyon
Toplam Erişim: 15 milyar
Toplam Görüntülenme: 4 trilyon
Günlük Ortalama Paylaşım: 40 milyon
En çok paylaşım yapılan tarih: 14 Aralık (+60 milyon)
Evde geçirdiğimiz vaktin arttığı 2020 yılında en çok konuşulan TV kanalı 1.7 milyon ileti ile FOX olmuştur. FOX’u en yakın rakibi ATV 1.4 milyon ileti ile takip etti.
Yılın en çok konuşulan dijital yayın platformu tahmin edilebileceği üzere Netflix olmuştur. Netflix’i Digiturk, BluTV, D-Smart ve Tivibu takip etti.
Sen Çal Kapımı dizisi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici bölümleriyle hakkında en çok paylaşım yapılan dizi olurken, Hercai pandemi döneminde ara vermesine karşın popülaritesini devam ettirdi.
Popüler televizyon programlarında Survivor her yıl olduğu gibi 2020’de de en çok konuşulanlar listesinin başında yer aldı. MasterChef ikinci sırada listeye girerken, tartışma programı Teke Tek yılın en çok konuşulan üçüncü programı oldu.
Salgın sebebiyle beyazperdeye uzak kaldığımız yılın en çok konuşulan filmi Dokuz Kere Leyla oldu. Dokuz Kere Leyla’yı Türkler Geliyor, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Parazit takip etti.
Evde geçirilen vakitlerin uzadığı ve dizi izleme oranlarının yükseldiği 2020’de kendinden en çok bahsettiren diziler 4. sezonuyla dönen La Casa De Papel, 3. sezonunda yine büyük ilgi gören gençlik dizisi Elite ve yine 3. sezonu yayınlanan Ozark oldu.
Projeleriyle en fazla paylaşıma konu olan kadın oyuncu, Sen Çal Kapımı’da dizisindeki rolü ve aktif sosyal medya kullanımıyla Hande Erçel olurken, Erçel’i Demet Özdemir ve Neslihan Atagül izledi.
Projeleriyle en fazla paylaşıma konu olan erkek oyuncu Can Yaman olurken, Yaman’ı Engin Akyürek, Kerem Bürsin ve Alp Navruz takip etti.
Salgın nedeniye film projeleri ertelenirken birçoğu da vizyona girme şansı bulamamıştır. En çok konuşulan yerli yönetmenler sırasıyla Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan ve Zeki Demirkubuz oldu.
2020’nin en popüler programı Survivor’ın yorum programı sunucusu Hakan Hatipoğlu ve gündeme oturan birçok olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı ilk sıralarda yer aldı.
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven, en popüler fenomenler listesinde ilk sıralarda yer alırken Önder Şeren üçüncü sırada bulunuyor.
Şarkılarının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen Haluk Levent, 2020 yılının en çok konuşulan sanatçısı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gökhan Özoğuz ikinci, Demet Akalın ise üçüncü sırada yer aldı.
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