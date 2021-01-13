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TV dünyasının en çok konuşulanları belli oldu

13.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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TV dünyasının en çok konuşulanları belli oldu

SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da TV kategorisinde en çok konuşulanları listeledi.

Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, TV dünyasında sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanlarını analiz etti.

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde TV kategorisinde en çok konuşulanları listeledi.

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Global

Toplam Paylaşım: 117 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 2 milyar

Toplam Erişim: 859 milyar

Toplam Görüntülenme: 689 trilyon

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Türkiye

Toplam Paylaşım: 2.135 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 180 milyon

Toplam Erişim: 15 milyar

Toplam Görüntülenme: 4 trilyon

Günlük Ortalama Paylaşım: 40 milyon

En çok paylaşım yapılan tarih: 14 Aralık (+60 milyon)

En Çok Konuşulan TV Kanalları

Evde geçirdiğimiz vaktin arttığı 2020 yılında en çok konuşulan TV kanalı 1.7 milyon ileti ile FOX olmuştur. FOX’u en yakın rakibi ATV 1.4 milyon ileti ile takip etti.

  1. FOX: 1.792.320
  2. ATV: 1.410.599
  3. Show TV: 1.110.728
  4. Star TV: 1.109.781
  5. Kanal D: 852.768
  6. TV 8: 700.566
  7. TRT 1: 568.917

En Çok Konuşulan Dijital Yayın Platformları

Yılın en çok konuşulan dijital yayın platformu tahmin edilebileceği üzere Netflix olmuştur. Netflix’i Digiturk, BluTV, D-Smart ve Tivibu takip etti.

  1. Netflix: 504.565
  2. Digiturk: 280.267
  3. BluTV: 144.392
  4. D-Smart: 122.693
  5. Tivibu: 101.804
  6. Exxen: 55.566
  7. Amazon Prime: 46.846

En Çok Konuşulan TV Dizileri

Sen Çal Kapımı dizisi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici bölümleriyle hakkında en çok paylaşım yapılan dizi olurken, Hercai pandemi döneminde ara vermesine karşın popülaritesini devam ettirdi.

  1. Sen Çal Kapımı: 700.809
  2. Hercai: 553.775
  3. Çukur: 541.269
  4. Bay Yanlış: 516.933
  5. Sefirin Kızı: 452.511
  6. Doğduğun Ev Kaderindir: 420.266
  7. Ramo: 260.325
  8. Masumlar Apartmanı: 218.211
  9. Menajerimi Ara: 211.654
  10. Kırmızı Oda: 193.605

En Çok Konuşulan TV Programları

Popüler televizyon programlarında Survivor her yıl olduğu gibi 2020’de de en çok konuşulanlar listesinin başında yer aldı. MasterChef ikinci sırada listeye girerken, tartışma programı Teke Tek yılın en çok konuşulan üçüncü programı oldu.

  1. Survivor: 12.642.195
  2. MasterChef: 914.080
  3. Teke Tek: 891.232
  4. Müge Anlı ile Tatlı Sert: 577.840
  5. Tarafsız Bölge: 381.193

En Çok Konuşulan Filmler

Salgın sebebiyle beyazperdeye uzak kaldığımız yılın en çok konuşulan filmi Dokuz Kere Leyla oldu. Dokuz Kere Leyla’yı Türkler Geliyor, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Parazit takip etti.

  1. Dokuz Kere Leyla: 94.368
  2. Türkler Geliyor: 52.930
  3. Aşk Tesadüfleri Sever 2: 32.988
  4. Parazit: 26.697
  5. Platform: 24.121

En Çok Konuşulan Diziler

Evde geçirilen vakitlerin uzadığı ve dizi izleme oranlarının yükseldiği 2020’de kendinden en çok bahsettiren diziler 4. sezonuyla dönen La Casa De Papel, 3. sezonunda yine büyük ilgi gören gençlik dizisi Elite ve yine 3. sezonu yayınlanan Ozark oldu.

  1. La Casa De Papel: 152.797
  2. Elite: 83.953
  3. Ozark: 77.835
  4. Dark: 67.074
  5. Peaky Blinders: 41.792
  6. Walking Dead: 37.148
  7. The Crown: 23.881
  8. Brooklyn Nine Nine: 22.407
  9. After Life: 22.259
  10. The Mandalorian: 21.522

En Çok Konuşulan Kadın Oyuncular

Projeleriyle en fazla paylaşıma konu olan kadın oyuncu, Sen Çal Kapımı’da dizisindeki rolü ve aktif sosyal medya kullanımıyla Hande Erçel olurken, Erçel’i Demet Özdemir ve Neslihan Atagül izledi.

  1. Hande Erçel: 501.350
  2. Demet Özdemir: 462.516
  3. Neslihan Atagül: 361.456
  4. Ebru Şahin: 356.925
  5. Özge Gürel: 268.319
  6. Ece Yaşar: 247.076
  7. Birce Akalay: 184.614
  8. Hazal Subaşı: 177.989
  9. Elçin Sangu: 113.435
  10. Esra Bilgiç: 73.413

En Çok Konuşulan Erkek Oyuncular

Projeleriyle en fazla paylaşıma konu olan erkek oyuncu Can Yaman olurken, Yaman’ı Engin Akyürek, Kerem Bürsin ve Alp Navruz takip etti.

  1. Can Yaman: 627.932
  2. Engin Akyürek: 593.523
  3. Kerem Bürsin: 486.108
  4. Alp Navruz: 414.993
  5. İbrahim Çelikkol: 317.443
  6. Akın Akınözü: 271.547
  7. Cihangir Ceyhan: 260.325
  8. Aras Bulut İynemli: 183.924
  9. Uraz Kaygılaroğlu: 181.166
  10. Murat Yıldırım: 125.126

En Çok Konuşulan Yönetmenler

Salgın nedeniye film projeleri ertelenirken birçoğu da vizyona girme şansı bulamamıştır. En çok konuşulan yerli yönetmenler sırasıyla Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan ve Zeki Demirkubuz oldu.

  1. Mahsun Kırmızıgül: 284.796
  2. Yılmaz Erdoğan: 64.557
  3. Zeki Demirkubuz: 57.324
  4. Nuri Bilge Ceylan: 51.646
  5. Onur Saylak: 48.198

En Çok Konuşulan Sunucular

2020’nin en popüler programı Survivor’ın yorum programı sunucusu Hakan Hatipoğlu ve gündeme oturan birçok olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı ilk sıralarda yer aldı.

  1. Hakan Hatipoğlu: 577.232
  2. Müge Anlı: 503.548
  3. Esra Erol: 163.455
  4. Pelin Çift: 149.800
  5. Murat Ceylan: 118.501

En Çok Konuşulan Fenomenler

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven, en popüler fenomenler listesinde ilk sıralarda yer alırken Önder Şeren üçüncü sırada bulunuyor.

  1. Barış Murat Yağcı: 3.891.773
  2. Cemal Can Canseven: 1.761.306
  3. Önder Şeren: 965.591
  4. Danla Bilic: 637.936
  5. Oğuzhan Uğur: 444.669
  6. Enes Batur: 430.541
  7. CZN Burak: 407.354
  8. Çağrı Taner: 406.273
  9. Aykut Elmas: 277.428
  10. Reynmen: 266.004

En Çok Konuşulan Sanatçılar

Şarkılarının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile gündeme gelen Haluk Levent, 2020 yılının en çok konuşulan sanatçısı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gökhan Özoğuz ikinci, Demet Akalın ise üçüncü sırada yer aldı.

  1. Haluk Levent: 3.689.920
  2. Gökhan Özoğuz: 1.270.195
  3. Demet Akalın: 829.446
  4. Sezen Aksu: 542.819
  5. Cem Yılmaz: 531.805
  6. Hadise: 483.336
  7. Yıldız Tilbe: 430.946
  8. Tarkan: 359.088
  9. Aleyna Tilki: 250.523
  10. Murat Boz: 181.031


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