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    4. TV yayın akışı 11 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 11 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.06.2024 07:35
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    11 Haziran 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 11 Haziran Salı Bahar, Taş Kağıt Makas, Sophie'nin Rüyası, Ketenpere, Mehmed: Fetihler Sultan, Orta Direk Şaban ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 11 Haziran Salı 2024 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 11 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 11 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 11 Haziran Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    11 HAZİRAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bu Sabah
    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Bahar
    00:15 Sandık Kokusu
    03:00 Bahar
    05:30 Baba

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Sophie'nin Rüyası (Yabancı Sinema)
    22:20 Kuruluş Osman
    01:20 Sophie'nin Rüyası (Yabancı Sinema)
    03:00 Destan
    05:40 Kalp Yarası

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Ketenpere (Yerli Sinema)
    22:15 Ketenpere (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    03:00 Baba Ocağı
    05:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    11:00 Survivor All Star 2024
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:35 Uğurlugiller
    07:00 Kara Tahta
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    14:30 Gönül Dağı
    17:40 Lingo Türkiye
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
    00:10 Kara Ağaç Destanı
    03:00 Gönül Dağı
    05:30 Seksenler

    NOW YAYIN AKIŞI

    07:45 İlk Bakış
    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Yabani
    13:15 Kirli Sepeti
    16:30 Şahane Hayatım
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
    22:00 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)
    23:45 Mucize Doktor
    02:15 Yasak Elma
    04:30 Yaz Şarkısı
    06:00 Her Yerde Sen

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Taş Kağıt Makas
    22:45 Arka Sokaklar
    02:00 Güneşin Kızları
    03:30 Adalı Kız (Yerli Sinema)
    04:45 Tatlı İntikam

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