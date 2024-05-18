TV yayın akışı 18 Mayıs 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Güler Misin Ağlar Mısın? (Yerli Sinema)
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:15 Aziz
06:00 Safir
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:40 Safir
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Allah Yazdıysa Bozsun (Yerli Sinema)
22:15 Allah Yazdıysa Bozsun (Yerli Sinema)
00:30 Arka Sokaklar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
04:45 Bodrum Masalı
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yabani
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
03:00 Ruhun Duymaz
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kırımlı (Yerli Sinema)
22:30 Son Kale Hacıbey (Yerli Sinema)
00:30 Kırımlı (Yerli Sinema)
03:00 Son Kale Hacıbey (Yerli Sinema)
05:30 Güzel Köylü
06:30 Pulsar
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:33 Beni Böyle Sev
07:40 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
08:50 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09:10 Lingo Türkiye
10:30 Hayallerinin Peşinde
12:10 Yaşam Başka Yerde
12:30 Kara Ağaç Destanı
16:10 Mahzuni
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kara Ağaç Destanı
04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye