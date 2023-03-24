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  4. TV yayın akışı 24 Mart 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 24 Mart 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

24.03.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Mart 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Mart 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Kraliçe, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Iron Man 2 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 24 Mart 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Mart Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Mart Cuma kanalların yayın akışında neler var? 24 Mart Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Mart Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Mart 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Mart Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

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TV YAYIN AKIŞI

24 MART 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Hz. Ömer
07:30 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
22:15 96 Saat (Yabancı Sinema)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
02:00 Kuzey Güney
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:45 Arda’nın Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
17:00 Kapımdaki Dedektif
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Iron Man 2 (Yabancı Sinema)
22:30 Orta Sayfa
01:00 Iron Man 2 (Yabancı Sinema)
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Vuslat
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:20 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 1 Çorba
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
01:00 Gönül Dağı
02:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:40 Sahur Bereketi
05:30 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:30 Kapanış


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