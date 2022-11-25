TV yayın akışı 25 Kasım 2022 Cuma! Bugün TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

TV yayın akışı içerisinde bugün birçok film, dizi ve yarışma programı yer alıyor. 25 Kasım Cuma günü yayınlanacak olan tüm programlar belli oldu. Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye ve Dünya Kupası maçları da yayın akışı içerisinde yer alıyor. Yabancı sinema Örümcek Adam, Kızılcık Şerbeti, İyilik, Yalı Çapkını ve Yalnız Kurt 25 Kasım Cuma günü ekranlarda yerini alacak. İşte merakla beklenen TV yayın akışı listesi...

25 Kasım Cuma TV yayın akışı

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam

22:30 Yabancı Sinema Örümcek Adam

Show TV yayın akışı

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Galler-İran

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Katar Senegal

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Hollanda Ekvador

21:00 Kupa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İngiltere Amerika

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

FOX TV yayın akışı

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye



