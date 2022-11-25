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  4. TV yayın akışı 25 Kasım 2022 Cuma! Bugün TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

TV yayın akışı 25 Kasım 2022 Cuma! Bugün TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

25.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV yayın akışı içerisinde bugün birçok film, dizi ve yarışma programı yer alıyor. 25 Kasım Cuma günü yayınlanacak olan tüm programlar belli oldu. Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye ve Dünya Kupası maçları da yayın akışı içerisinde yer alıyor. Yabancı sinema Örümcek Adam, Kızılcık Şerbeti, İyilik, Yalı Çapkını ve Yalnız Kurt 25 Kasım Cuma günü ekranlarda yerini alacak. İşte merakla beklenen TV yayın akışı listesi

TV yayın akışı 25 Kasım 2022 Cuma! Bugün TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

TV yayın akışı içerisinde bugün birçok film, dizi ve yarışma programı yer alıyor. 25 Kasım Cuma günü yayınlanacak olan tüm programlar belli oldu. Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye ve Dünya Kupası maçları da yayın akışı içerisinde yer alıyor. Yabancı sinema Örümcek Adam, Kızılcık Şerbeti, İyilik, Yalı Çapkını ve Yalnız Kurt 25 Kasım Cuma günü ekranlarda yerini alacak. İşte merakla beklenen TV yayın akışı listesi...

25 Kasım Cuma TV yayın akışı

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam
22:30 Yabancı Sinema Örümcek Adam

Show TV yayın akışı

06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Galler-İran
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Katar Senegal
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Hollanda Ekvador
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları İngiltere Amerika

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını

FOX TV yayın akışı

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye

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