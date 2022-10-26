TV yayın akışı 26 Ekim 2022 Çarşamba! Televizyonda bugün neler var? İşte Star TV, Show TV, ATV, FOX TV, Kanal D, TV8 yayın akışı

26 Ekim 2022 Çarşamba günü televizyonda yer alan kanalların yayın akışı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının yayınlanacağı internet üzerinden araştırılıyor. 26 Ekim 2022 Çarşamba akşamında O Kız, Kuruluş Osman, Gecenin Ucunda, Tuzak, Bir Peri Masalı ve Hayat Bugün içerikleri yayınlanacak. 26 Ekim Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hayat Bugün
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
20:00 Gecenin Ucunda
00:15 Yalı Çapkını
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Bir Peri Masalı
23:15 Yasak Elma
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Üç Kız Kardeş
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:00 Masterchef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Tuzak
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi (Canlı)
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Yeşil Deniz
15:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 3'Te 3
22:20 Teşkilat (Altyazılı)
01:40 Gönül Dağı (Altyazılı)