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  4. TV yayın akışı 4 Nisan Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Nisan Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

04.04.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Nisan 2022 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor.4 Nisan Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Recep İvedik, Survivor All Star, Yasak Elma, Hakim, Deliha ve Alparslan: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 4 Nisan TV yayın akışı...

TV yayın akışı 4 Nisan Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Nisan Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışında neler var?4 Nisan Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor.4 Nisan 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Nisan Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

4 NİSAN 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Avcı (Yabancı Sinema)
02:15 Baba

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik (Yerli Sinema)
00:15 Yargı
03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:15 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş İşe Sahur Sohbetleri
05:15 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Ana Haber
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:30 Deliha (Yerli Sinema)
00:30 Pelin Mutfağı
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:20 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
03:30 Canım Annem
04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım

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ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Hakim
22:00 Hakim
00:20 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:10 Kara Tahta
09:00 Ramazan Klipleri
10:00 Bir İyilik Hikayesi
10:10 Alişan İle Gülümse Hayata
15:10 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:20 İddiaların Aksine
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:10 Kara Tahta
03:10 Bir İyilik Hikayesi
03:20 Sahur Bereketi
05:20 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

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Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1
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